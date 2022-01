1 Zweimal im Jahr können Haushalte in Stuttgart Sperrmüll kostenlos anmelden. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Der städtische Entsorger AWS kommt zweimal im Jahr kostenlos, private Unternehmen kassieren sofort ab.















Link kopiert

Stuttgart - Helfer bieten sich im Internet viele an, vor allem dann, wenn sich Geld verdienen lässt. Zum Beispiel mit der Entsorgung von Sperrmüll. Während die Sperrmüllabfuhr durch die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) zweimal jährlich in haushaltsüblichen Mengen bereits in den Abfallgebühren enthalten ist, bitten private Entsorger in der Regel sofort zur Kasse. Was vom Grundsatz gedeckt ist, schließlich wird eine Leistung erbracht. Das Problem: Im Kundenservice des AWS mehren sich Hinweise, dass Kunden vermeintlich beim AWS die kostenfreie Sperrmüllabfuhr beauftragen, tatsächlich aber einen kostenpflichtigen Auftrag bei einem Privatunternehmen platzieren, ohne dass das auf den ersten Blick ersichtlich ist und ohne dass die Kunden das wollen.

Deshalb: genaues Hinschauen kann sich im Wortsinn auszahlen. Wer in der Internet-Suchmaschine „Sperrmüll Stuttgart“ eingibt, bekommt diverse Ergebnisse angeboten, doch nicht alle betreffen den AWS der Landeshauptstadt Stuttgart. Wer die kostenfreien oder auch die kostenpflichtigen Services des AWS nutzen möchte, geht am besten auf die städtische Homepage www.stuttgart.de und gibt im Suchfeld „sperrmüll“ ein. Der Service des AWS ist online auf der Seite der Landeshauptstadt enthalten.

Die Adresse der Internet-Seite endet immer auf .de, nie auf .com. Ein weiteres Erkennungsmerkmal: Unverwechselbar ziert das Stuttgarter Rössle die Seiten der Landeshauptstadt, also auch die des AWS. Das Rössle dient auch als Favicon der Wiedererkennung der echten Stuttgarter Seiten. Ein Favicon ist das kleine grafische Symbol links neben der Adresszeile eines Browsers.

Stuttgarterinnen und Stuttgarter können die kostenfreie Sperrmüllabfuhr zudem per Mail unter aws-Kundenberatung@stuttgart.de bestellen. Über die kostenfreie Abfuhr hinaus stehen kostenpflichtige Premiumservices zur Verfügung.

Weitere Informationen dazu online bei Abfallwirtschaft Stuttgart unter www. stuttgart.de/aws .