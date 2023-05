1 Stromausfall: Wenn die Hochspannungsleitung saftlos ist. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Stuttgart - In den letzten Tagen und Wochen treten in Stuttgart Phänomene auf, deren Häufung sich nicht so recht erklären lassen. Da wären die gerade geballt auftretenden Verkehrsunfälle mit Stadtbahnbeteiligung. An denen tragen in den allermeisten Fällen Autofahrer und Autofahrerinnen die Schuld, weil sie verbotenerweise einen U-Turn auf den Schienen hinlegen oder ein Warnsignal übersehen. Die tief stehende Wintersonne will als Erklärung nicht so recht einleuchten, weil einem die Zunahme anderer Autounfälle derzeit nicht ins Auge fällt. Aber mindestens genauso rätselhaft ist, dass gerade wieder besonders viele Stuttgarter auf Trickanrufe hereinfallen und in der Folge an der Haustür bereitwillig wildfremden Menschen ihr Erspartes aushändigen. Obwohl doch ständig auf die Gefahr hingewiesen wird.