Stuttgart Kind rennt vor Bus über die Straße – Fünf Verletzte

Von red 10. Dezember 2018 - 18:08 Uhr

Nach einem Unfall in Bad Cannstatt kümmern sich Rettungskräfte um die Verletzten. Foto: SDMG

Weil ein neunjähriger Junge in Bad Cannstatt offenbar unachtsam über die Straße gerannt ist, musste ein Busfahrer abrupt bremsen. Fünf Fahrgäste wurden dabei verletzt.

Stuttgart - Fünf Fahrgäste sind am Montagabend in einem Bus der Linie 56 in Stuttgart-Bad Cannstatt verletzt worden, als ein Kind über die Straße rannte und der Busfahrer die Notbremse einlegen musste.

Der Linienbus fuhr gegen 16.20 Uhr von der Haltestelle Nastplatz in Richtung Münster los, als nach etwa 100 Metern ein neun Jahre alter Junge offenbar unachtsam von rechts nach links über die Straße rannte. Durch die abrupte Bremsung stürzten im Bus fünf Fahrgäste und verletzten sich. Dem Kind geschah jedoch nichts. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich ins Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 07 11/89 90 41 00 zu melden.