1 Die Saison im Killesberger Freibad ist bereits vorbei. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Vier Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in das Höhenfreibad Killesberg eingedrungen. Drei Männer und eine Frau sollen gegen 2 Uhr über einen Zaun geklettert sein, aber offenbar nicht, um baden zu gehen, sondern um einen Kiosk aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der Tür des Verkaufshäuschens. Anschließend beschädigten sie unter anderem ein Rolltor, traten und schlugen gegen eine weitere Tür und stahlen eine im Außenbereich hängende Uhr, ehe sie unerkannt entkamen.