1 Ein 20-Jähriger ist ohne gültigen Fahrschein in einer Stuttgarter U-Bahn unterwegs (Symbolbild). Foto: /IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein 20-Jähriger ist am Montag mit der Stuttgarter U-Bahn unterwegs. Als Kontrolleure bemerken, dass er keinen gültigen Fahrschein hat, versucht er offenbar zu flüchten – und handgreiflich zu werden.











Die Polizei hat am am Montag einen 20 Jahre alten Mann in Stuttgart vorläufig festgenommen, der ohne gültigen Fahrschein mit der U-Bahn gefahren sein soll und nach einer Kontrolle offenbar versuchte zu flüchten.