Stuttgart Kabelbrand in Discothek

Von red 20. Januar 2018 - 00:03 Uhr

In der Discothek „Penthouse“ in Stuttgart hat es einen Kabelbrand gegeben. Foto: SDMG

In einer Discothek in Stuttgart hat es am Freitagabend gebrannt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Stuttgart - In der Discothek Penthouse in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Feuerbach hat es am Freitagabend einen Kabelbrand gegeben. Wie die Polizei berichtet, ging der Notruf um 22.13 Uhr ein. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatten Angestellte des Clubs das Feuer aber bereits gelöscht. Die Ursache des Kabelbrandes dürfte laut Polizei ein technischer Defekt sein.

Nachdem die Feuerwehr den betroffenen Raum gelüftet hatte, konnten die Discobesucher wieder in das Gebäude zurückkehren. Der Betrieb ging nach dem Zwischenfall weiter. Verletzte gab es der Polizei zufolge nicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.