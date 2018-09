Stuttgart Jugendlicher von S-Bahn am Kopf gestreift

Von red/dpa 21. September 2018 - 16:29 Uhr

Eine S-Bahn hat einen Jugendlichen am Kopf gestreift (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Jugendlicher ist am Freitag an einer S-Bahn-Haltestelle in Stuttgart von einer vorbeifahrenden Bahn am Kopf gestreift worden. Über seine Verletzungen gab es zunächst keine Auskunft.

Stuttgart - Ein Jugendlicher ist am Freitag an der S-Bahn-Haltestelle Österfeld in Stuttgart von einer vorbeifahrenden leeren Bahn am Kopf gestreift worden. Nach Auskunft der Bundespolizei hatte sich der 17-Jährige gebückt, vermutlich um etwas Verlorenes aufzuheben, als die Bahn ihn gegen 14.45 Uhr touchierte. Über seine Verletzungen gab es zunächst keine Auskunft.

Der junge Mann sei beim Eintreffen der Helfer ansprechbar gewesen. Der Vorfall hat zu Behinderungen im S-Bahn-Verkehr stadtauswärts geführt.