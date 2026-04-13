Stuttgart: Jede Durchsage ist Herzenssache – dieser Lokführer versüßt Fahrgästen den Tag

Lokführer Niclas Eydt spricht gerne persönlich zu den Fahrgästen, verfällt dabei auch mal in den schwäbischen Dialekt. Dafür bekommt er viel Lob, auch von der Bahn.
„Tut, tut, tut. Nächste Haltestelle....“, „Psst, wir fahren nun ein in....“ – mit den banalen Ansagen mancher Kollegen kann Niclas Eydt nichts anfangen, obwohl er weiß, dass auch diese die Fahrgäste aus ihrer Lethargie holen und für ein Schmunzeln sorgen wollen. Eine persönliche Ansprache ist dem Lokführer der Deutschen Bahn sehr wichtig. „Die Fahrgäste wollen informiert werden und nicht nur eine Stimme aus dem Automaten hören“, betont der 35-Jährige.