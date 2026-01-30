Stuttgart investiert in die Zukunft: Stuttgarts schönster Betriebshof steht in Wangen

Dunkle Holzfassade, E-Fahrzeuge in der Halle – mit der 24 Millionen teuren Betriebsstelle der Abfallwirtschaft Stuttgart sind nicht nur die 190 Mitarbeiter zufrieden. Auch gibt es keine Proteste mehr von Anwohnern.
Keine Frage: Frank Hermann, Leiter des Betriebshofs der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) in Stuttgart-Wangen, ist stolz wie Bolle auf seinen neuen Arbeitsplatz an der Gingener Straße. Der Standort bietet ihm und seinen rund 190 Mitarbeitern nicht nur modern ausgestattete und komfortable Räumlichkeiten. Auch von außen erinnert der gut 24 Millionen Euro teure Gebäudekomplex so gar nicht an einen Betriebshof.