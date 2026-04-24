Stuttgart International: Deshalb hat der VfB einen Platz in der Europa League sicher

Unabhängig vom Ausgang des Pokalfinales und der restlichen Spiele in der Bundesliga: Dem VfB ist die Teilnahme an der Europa League nicht mehr zu nehmen.
Die Saison neigt sich dem Ende zu, doch der VfB Stuttgart hat noch viel vor: Am 23. Mai steigt das Pokalfinale gegen den FC Bayern, in dem das Team von Sebastian Hoeneß zwar Außenseiter, aber nicht ohne Hoffnung auf den Sieg ist, davor will sich der VfB für die Champions League qualifizieren. Das sind hohe Ziele, die Grundlage, befreit aufspielen zu können, ist jedoch gelegt – denn einen Platz in der Europa League hat der Bundesligist bereits sicher. Das liegt an der Final-Paarung.