In der Stuttgarter Innenstadt ist am Samstag gegen 15 Uhr ein Streit unter Autofahrern eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein Cadillac-Fahrer wegen eines Verkehrsdelikts mit dem Fahrer eines Porsche in Streit.

Beide Autofahrer und die Beifahrerin im Porsche stiegen laut Polizeibericht aus ihren Fahrzeugen. Im Anschluss schlug der 41-jährige Cadillac-Fahrer dem 65-jährigen Gegenüber ins Gesicht.

Der Mann verlor das Gleichgewicht und prallte mit dem Kopf gegen eine Betonmauer. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.