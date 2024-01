Stuttgart Innenstadt: 21-Jähriger von Gruppe niedergeschlagen – Zeugen gesucht

1 Ein 21-Jähriger ist bei einem Angriff in Stuttgart verletzt worden. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den jungen Mann (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Nicolas Armer

Die Polizei sucht nach einem Angriff auf einen jungen Mann in der Stuttgarter Innenstadt Zeugen. Der Hintergrund der Attacke auf den 21-Jährigen ist noch unklar.











Mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag auf dem Kronprinzplatz an der Ecke zur Büchsenstraße in Stuttgart-Mitte einen 21 Jahre alten Mann niedergeschlagen. Die Hintergründe der Attacke sind noch unklar. Sie sei „aus bislang unbekanntem Anlass“ erfolgt, teilt die Polizei mit. Auch den Zeitraum grenzt sie nur grob ein: zwischen 1 Uhr und 1.45 Uhr.