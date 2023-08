1 In Stuttgart kam es in den vergangenen Tagen laut Polizei zu mehreren Einbrüchen. (Symbolbild) Foto: imago

Einbrecher machten in den vergangenen Tagen Stuttgart unsicher. Mal waren sie erfolgreich, mal weniger.









Unbekannte sind nach Angaben der Polizei zwischen Donnerstag und Sonntag in Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Seestraße in Stuttgart eingebrochen. Beim Versuch, in ein Haus an der Waldburgstraße einzubrechen, seien die Täter in der Nacht zum Samstag dagegen gescheitert. Ein Zeuge bemerkte am Sonntag, gegen 15 Uhr, an der Seestraße Einbruchsspuren an der Wohnung seiner Nachbarin und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten entdeckten bei der Anzeigenaufnahme gleich an fünf Wohnungstüren im Gebäude Einbruchsspuren.