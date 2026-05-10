Stuttgart in den 60ern: Als auf dem Marktplatz noch die Autos parkten

Als Jugendlicher war Gottfried Oertel vernarrt in seine Kamera. Auf seinen Streifzügen durch die Stadt hielt er ein Stuttgart fest, das heute ganz anders aussieht.
Gottfried Oertel war 14, als er zum Geburtstag eine Kodak Retina geschenkt bekam. Klar, dass er die ausprobieren musste. Er ging auf Streifzug durch seine Heimatstadt, fotografierte den Stuttgarter Marktplatz – auf dem damals noch Autos parkten –, die Schillerstraße mit dem Wagenburgtunnel, den Hauptbahnhof, die Stiftskirche. Das war 1962.