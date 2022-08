10 36 Grad – dass das Thermometer am Stuttgarter Schlossplatz Rekordtemperaturen anzeigt, ist in diesem Sommer nichts Neues mehr. Foto: LICHTGUT/LICHTGUT/Leif Piechowski

Es ist so heiß wie lange nicht in Stuttgart. Seit Wochen hat es nicht mehr ordentlich geregnet. Gleichzeitig sind die Straßenfeste voll und es wird fleißig gefeiert. Ein Sommer mit zwei Gesichtern.















Link kopiert

Wenn man 29 Grad Abkühlung nennt und Hitzerekorde purzeln – dann ist Sommer 2022 in Deutschland. Auch Stuttgart verzeichnet Rekordtemperaturen, seit Wochen hat es nicht mehr ergiebig geregnet.

Bei vielen stellt sich ein mulmiges Gefühl ein: Wo führen diese extremen Hitzewellen noch hin? Die Zeiten, in denen man gänzlich unbeschwert mitträllerte, wenn im Radio „36 Grad“ von 2raumwohnung lief, sind vorbei. Heute klingen die Zeilen „36 Grad und es wird noch heißer“ eher wie eine Drohung denn wie ein Versprechen.

Plötzlich geraten am Charlottenplatz ausgedörrte Büsche auf einer Verkehrsinsel in Brand. Gab es das schon mal? Stuttgart stellt sich darauf ein, dass extrem heiße Sommer wie dieser häufiger werden. Ein Hitzebus wird jetzt dauerhaft durch die Kesselstadt rollen, Obdachlose und andere Bedürftige mit Getränken und Sonnenschutz versorgen.

Gleichzeitig ist die ganze Stadt an den Abenden auf den Beinen, feiert auf den vielen Stadtfesten, steckt die Beine beim „Camping am Nesenbach“ am Stadtpalais ins Wasser. Hunderte Kinder haben Spaß in den Stuttgarter Waldheimen. Die schönen, unbeschwerten Seiten des Sommers – sie sind auch immer noch da.

In unserer Bildergalerie zeigen wir beide Seiten des Stuttgarter Sommers – die schönen und die nicht ganz so schönen.