Stuttgart in Arkansas/USA: Die mit den Enten tanzen

Stuttgart in Arkansas/USA

1 Der Herzschwabe (oben) Edward Paul Buerkle, Urenkel des Filderstädter Stadtgründers Adam Bürkle (1825–1896), vor seinem Elternhaus Foto: Stuttgarter Zeitung Magazin/Liz Sanders

Die Städte, die Schwaben im 19. Jahrhundert im Süden der USA gründeten, existieren zum Großteil noch heute. Eine erlangte besondere Berühmtheit für ihre Reisfelder – und die Entenjagd. Wie geht es den 8000 Menschen dort kurz vor der Wahl? Wir haben nachgesehen: in Stuttgart, Arkansas.











Erwähnt man Stuttgart, Arkansas, als Reiseziel auf einem Roadtrip durch die USA, blickt man in irritierte einheimische Gesichter: „Wohin?“. Für Menschen aus Baden-Württemberg dagegen ist das Interesse am US-amerikanischen Stuttgart leichter nachzuvollziehen. Hofft man doch schließlich, ein Stückchen Heimat in der Prärie zu finden.