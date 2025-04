Stuttgart im Zweiten Weltkrieg: Jetzt anmelden zum Bunkerevent

1 Im Schutzraum gelten strenge Regeln. Ausschnitt aus einem Film der Kriegsfilmchronik. Foto: Stadtarchiv/Screenshot

Bunker üben eine besondere Faszination aus – weil hier die gedrückte Stimmung während des Kriegs geradezu greifbar wird. Im Rahmen unserer Filmreihe laden wir zu einer Veranstaltung unter Tage.











Im Rahmen unseres Filmprojekts „Stuttgart im Zweiten Weltkrieg“ laden wir unsere Leser zu einer besonderen Veranstaltung ein: Am Montag, 28. April, geht es im Kulturbunker Stuttgart unter dem Diakonissenplatz von 19 Uhr an um Luftschutz und Luftkrieg in Stuttgart. Der Bunker wurde im Zweiten Weltkrieg erbaut, nach dem Krieg als Notunterkunft sowie für Partys genutzt und später als Notrathaus ausgebaut. Seit einigen Jahren finden dort unter der Leitung des Vereins Kultdiak Kulturveranstaltungen und Führungen statt.