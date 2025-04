Stuttgart im Zweiten Weltkrieg: Ihre Gesichter sind vom Krieg gezeichnet

1 Dicht gedrängt im Luftschutzstollen – eine Szene aus dem neuesten Film unseres Projekts „Stuttgart im Zweiten Weltkrieg“ Foto: Stadtarchiv/Montage: Ruckaberle

Der neueste Film unseres Projekts „Stuttgart im Zweiten Weltkrieg“ zeigt, wie es im Stollen aussah – und die Zerstörungen nach den alliierten Luftangriffen.











In diesem Film sieht man die Bunker und Stollen, die in Stuttgarts Untergrund und Hänge getrieben werden; die beengte Realität in ebendiesen Schutzräumen; und die Zerstörungen, die alliierte Bomben draußen anrichteten, während die Bevölkerung hoffte, mit dem Leben davonzukommen. „Der Luftkrieg gehört zu den in Deutschland am intensivsten erinnerten Aspekten des Zweiten Weltkriegs“, sagt Jürgen Lotterer vom Stadtarchiv Stuttgart in der neuesten Folge unserer gemeinsamen Filmreihe „Stuttgart im Zweiten Weltkrieg“.