1 Eines von vielen Beispielen von Solidarität in Stuttgart: junge Musiker spielen am Robert-Bosch-Krankenhaus für Patienten. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In der Extremsituation der Coronakrise verhält sich die Stadtgesellschaft meist extrem solidarisch, beobachtet Lokalchef Jan Sellner









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es ist angebracht, über das zu sprechen, was unter dem Eindruck der Corona-Krise an dieser Stadt besonders heraussticht. Über das Beste an Stuttgart. Seine Menschen!