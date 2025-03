Stuttgart im Schatten der Weltpolitik: Das Ländle is back!

1 „THE LÄND“ beim Stuttgarter Hauptbahnhof – seit Oktober 2021 läuft diese Werbekampagne des Landes. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Was können wir als The LÄND dem Trumpismus und den politischen Muskeraden dieser Zeit entgegensetzen? Es braucht viel Geld und Mut, aber auch eine Portion Heiterkeit! Eine Glosse von Jan Sellner.











Angesichts der schlechten Nachrichten, die einen an der Menschheit und insbesondere an einzelnen Vertretern der Spezies Mensch zweifeln lassen, ist man versucht, die Koffer zu packen und den Absprung zu machen nach dem Motto: Haltet die Welt an, ich will aussteigen! Leider führt Weltflucht buchstäblich ins Nichts, und selbst der Mars, der sich in diesen Tagen selten schön am Nachthimmel präsentiert, ist – noch! – keine Option. Nein, wir müssen der Wirklichkeit ins Auge sehen: Wir sind, wo wir sind. In Stuttgart! Der Stadt, die seit Urzeiten zwischen Wald und Reben liegend im Kessel ruht und in der die Welt immerhin noch halbwegs überschaubar ist.