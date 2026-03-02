Stuttgart im Jahr 2010: S 21-Baubeginn – Das hat Stuttgart vor 16 Jahren bewegt

23 Welche Bilder und Eindrücke prägten die Stadt damals – und was bewegte Deutschland im Jahr 2010 sonst noch? Foto: Collage, dpa

Fußball-WM in Südafrika, Eyjafjallajökull, Lena beim ESC und die ersten S 21-Proteste: Ein Blick zurück zeigt, was Stuttgart und Deutschland im Jahr 2010 bewegt hat.











Link kopiert



Die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 wird sich erneut um mehrere Jahre verzögern. Ursprünglich war bei Baubeginn 2010 eine Fertigstellung bis 2019 vorgesehen, die Kosten für das Projekt sollten maximal 4,5 Milliarden Euro betragen. Heute bremsen den Fortschritt vor allem der Personalabbau bei beteiligten Firmen, aufwendigere und längere Test- und Prüfprozesse, fehlendes Fachpersonal für die Abnahmen sowie fehlerhaft verbaute oder technisch mangelhafte Anlagen.