Stuttgart im Herbst Die Stadt zeigt sich von ihrer bunten Seite

Von red/jbr/dpa 10. November 2018 - 18:38 Uhr

Die Blätter auf den Bäumen verleihen der Stadt viel Farbe: Unsere Fotografen haben am Samstag den Herbst in Stuttgart und der Region mit Bildern eingefangen.





Stuttgart - Auf dem Kesselrand die Aussicht genießen, Drachen steigen lassen und durch die Weinberge schlendern: Am Samstag haben viele Menschen das milde Herbstwetter in Stuttgart und der Region genutzt, um die Zeit im Freien zu verbringen.

Bald könnte es mit dem milden Wetter auch schon wieder vorbei sein. Denn laut Deutschem Wetterdienst breiten sich von Baden her dichte Wolken aus, die bis in die Nacht zum Sonntag dem ganzen Südwesten etwas Regen bringen.

Doch dann ist auch schon wieder Besserung in Sicht: Nachdem der Regen abgezogen ist, wechseln sich Sonne und Wolken am Sonntag ab. Bis zu 20 Grad soll das Thermometer dann laut Meteorologen im Breisgau erreichen. Es könnte also wieder ein schöner Nachmittag für einen Ausflug werden.

In unserer Bildergalerie zeigen wir die Aufnahmen unserer Fotografen aus dem bunten Stuttgart und der Region.