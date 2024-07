Stuttgart im Eröffnungsfieber: Die Kunst macht Stuttgart jung

1 Eröffnet am 19.7. den Rundgang der Kunstakademie: die neue Rektorin Eva-Maria Seng Foto: Eva-Maria Seng/Universität Paderborn

Rundgang der Akademie, Fotosommer-Start, Villa Massimo-Glück. Zu viel Kunst? Gibt es nicht. An diesem Freitag, 19. Juli, gibt es nur die Freude über Kunst überall in Stuttgart











Link kopiert



Was gibt es Neues an der Kunstakademie auf dem Weißenhof? Wer empfiehlt sich als nächste Entdeckung? Wer gewinnt die Akademiepreise und weitere Auszeichnungen? Alle Fragen beantwortet der Rundgang. Los geht es an diesem Freitag mit der Eröffnung um 18 Uhr auf dem Akademie-Campus. Schauen und Staunen kann man weiter an diesem Samstag und Sonntag. Wer am Freitag nicht ausgelastet ist: Um 19 Uhr eröffnet die Galerie Schlichtenmaier (Kleiner Schlossplatz 11) eine Schau mit Werken des Malers Walter Stöhrer (1937-2000). Über diesen zentralen Impulsgeber der „Neuen Wilden“ landet man wieder in der Kunstakademie – zum Preisreigen zählt auch eine Auszeichnung der Walter Stöhrer-Stiftung.