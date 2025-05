Stuttgart im Animations-Fieber: Trickfilm-Festival, Branchentreff FMX und der Metaverse-Kongress bringen Stuttgart zurück in die Offensive

Trickfilm-Festival, Branchentreff FMX und der Metaverse-Kongress bringen Stuttgart zurück in die Offensive

1 Auch das Wetter verspricht für 10. und 11. Mai beste Festivalstimmung auf dem Stuttgarter Schlossplatz Foto: dpa

Stuttgart steckt im Strudel des industriellen Strukturwandels? Richtig. Seit 6. Mai aber ist Stuttgart Zukunftsbühne. Festivals, Branchentreffs und Kongresse feiern bis zum 11. Mai künstliche Welten – auch als Wirtschaftsfaktor.











Was für eine Woche in Stuttgart! Nicht nur die Innenstadt ist mit dem Trickfilm-Festival Stuttgart, dem mit Hollywoodgrößen bestückten Branchentreff FMX und den nicht weniger glänzenden Animation Production Days im besten Sinn internationale Zukunftsbühne. Das Thema Metaverse machte zudem am Donnerstag die Schleyerhalle und die Porsche-Arena zum Forum der Begegnung von Forschung und Industrie.