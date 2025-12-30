Stuttgart: IHK kritisiert fehlende Wirtschaftslinie und OB Nopper

Die IHK Region Stuttgart kritisiert fehlende wirtschaftspolitische Impulse, mangelnde Kommunikation der Stadt und auch den Oberbürgermeister selbst.
Die IHK Region Stuttgart wirft der Stadt und Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) vor, wirtschaftliche Belange in der Stadtpolitik zu wenig zu berücksichtigen. IHK-Hauptgeschäftsführerin Susanne Herre bemängelte gegenüber unserer Zeitung die fehlende Kommunikation mit der Wirtschaft sowie das Ausbleiben einer klaren wirtschaftspolitischen Strategie. „In der aktuellen Diskussion nehmen wir den Oberbürgermeister zu wenig wahr“, erklärt sie im Interview.