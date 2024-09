Stuttgart-Hofen: Neues Schmuckstück fürs Traktormuseum

9 Ein Ereignis – in Papas Armen eine Runde auf dem Traktor drehen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Rundfahrten mit ordentlich Geknatter begeistern die Besucher. Bei einem Tag der offenen Tür präsentieren die Gebrüder Mühleisen einen neu restaurierten Traktor, der ihre Muserumsflotte erweitert.











Auf welchem Heiligen Blechle sie verkehrten, das kümmerte die Fünf-, Sieben- oder Zehnjährigen nur beiläufig. Hauptsache, es brummte und knatterte, und man saß beim Mitfahren viel höher und luftiger, als man das vom elterlichen PKW her kennt. Vor allem die Kinder hatten am Wochenende am Kelterplatz in Hofen ihren Spaß. Beim Tag der offenen Tür rund um die Zehntscheuer waren die kurzen kostenlosen Rundfahrten auf einem der zahlreichen, meist historischen Traktoren die Hauptattraktion.