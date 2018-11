Stuttgart-Hofen Auto geht in Flammen auf

Von red 21. November 2018 - 13:37 Uhr

Während der Fahrt raucht es plötzlich aus dem Motorraum einer Mercedes E-Klasse. Der Fahrer steigt aus – keine Minute zu früh, denn schnell steht der Wagen in hellen Flammen.





Stuttgart - Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist am Mittwochvormittag im Stadtteil Hofen in Stuttgart-Mühlhausen ein Auto in Flammen aufgegangen.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer der Mercedes E-Klasse bereits während der Fahrt bemerkt, dass es aus dem Motorraum seines Wagens zu rauchen begann. Er stellte das Auto im Seeblickweg ab. Kurze Zeit später ging der Wagen komplett in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte aber nicht verhindern, dass das Auto komplett ausbrannte.

Momentan gehen die Ermittler davon aus, dass das Auto wegen technischer Probleme Feuer fing. Zum Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.