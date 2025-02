Himmelsphänomen auch in der Region Stuttgart sichtbar

1 Aufnahme der verglühenden Raketenteile aus der Schweiz. Foto: IMAGO / EHL Media

Ein leuchtendes Spektakel sorgte in der vergangenen Nacht für Staunen: Ein Raketenteil der SpaceX-Mission Starlink Group 11-4 verglühte in der Atmosphäre und war auch in der Region Stuttgart zu sehen. Ein Leser unserer Zeitung hielt das seltene Ereignis in einem Video fest – die Aufnahmen zeigen die brennenden Trümmerteile über Kirchheim unter Teck.