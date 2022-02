1 Was können wir hier in Stuttgart tun, um Menschen in der Ukraine zu unterstützen und unsere Solidarität zu zeigen? Foto: imago/serienlicht

Seit Wladimir Putin den Auslandseinsatz des russischen Militärs in der Ukraine angeordnet hat, verfolgen wir fassungslos die Nachrichten und fühlen uns dabei hilflos. Wir haben für euch zusammengefasst, was ihr jetzt tun könnt, um die Menschen vor Ort zu unterstützen.















Stuttgart - Fünf Tage sind vergangen, seitdem russische Truppen die Ukraine angegriffen haben und tausende Menschen auf der Flucht sind. Krieg in Europa, nur knapp vier Stunden Flugzeit von Stuttgart entfernt - ein Schock. Doch du kannst helfen. Wir zeigen dir wie!

Informieren

Die Lage in der Ostukraine ist unübersichtlich, die Flut an Nachrichten über die Ereignisse dort überfordernd. Jetzt ist es wichtig, den Überblick zu behalten und keine Falschinformationen weiterzuleiten. Hier geht es zum aktuellen Newsblog >>>

Was passiert mit den Flüchtlingen aus der Ukraine? Das könnt ihr hier lesen >>>

Spenden

Die gemeinnützige Organisation Arthelps aus Stuttgart organisiert Transporte mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln in die Ukraine. Dafür können Sachspenden in der Tiefgarage zwischen Leitzstraße 4 und Junghansstraße 9 abgegeben werden. Ihr könnt entweder sogenannte Basispakete füllen oder bestimmte einzelne Artikel, wie zum Beispiel Windeln oder Damenbinden, mitbringen.

Die Spenden können diese Woche dienstags zwischen 13 und 16 Uhr sowie Mittwoch bis Freitag von 10 bis 16 Uhr abgegeben werden. Zu beachten sind die Mindesthaltdauer der Lebensmittel und die richtige Verpackung. Eine genaue Erklärung und eine Liste der benötigten Sachspenden findet ihr auf Instagram unter @arthelps_.

Die Stuttgarter Organisation Stelp hat vergangenen Freitag Sachspenden gesammelt und ist damit in Richtung Ukraine aufgebrochen. Die beiden Laster mit Sachspenden konnten die Grenze nicht passieren, sind aber in Polen in einem Hilfslager angekommen. Stelp-Gründer Serkan Eren ist mit den Geldspenden weiter in die Ukraine gefahren und hilft dort vor Ort. Hier geht es zum Spendenkonto >>>

Die Caritas hat Feldküchen, Notunterkünfte und psychologische Hilfe für kriegstraumatisierte Menschen vorbereitet. Eine Verteilung von Wasser, Nahrungsmitteln und Decken ist geplant. Wer dafür spenden möchte, findet hier den Link >>>

Auch das Deutsche Rote Kreuz sammelt Geldspenden, sodass sich besonders verletzliche Menschen Nahrungsmittel und Medikamente leisten können >>>

Ärzte ohne Grenzen versucht den Menschen vor Ort den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Freiwillige vor Ort unterstützen die Menschen dabei, medizinische Hilfe und Medikamente zu bekommen >>>

Kinder trifft die Situation in der Ukraine besonders hart. Das Hilfswerk Unicef versorgt Kinder in der Ost-Ukraine mit sauberem Trinkwasser, warmer Kleidung, Medikamenten und bildet Psychologen aus, die traumatisierte Kinder begleiten. Hier kann online oder per Banküberweisung gespendet werden >>>

Der Maltester Hilfsdienst unterstützt die Menschen vor Ort mit Hilfsgütertransporten und psychologischer Unterstützung. Hier geht es zur Spendenseite >>>

Die Diakonie Katastrophenhilfe verteilt über ihre Partnerorganisation Hungarian Interchurch Aid (HiA) Lebensmittel und Hygieneartikel an Geflüchtete innerhalb der Ukraine. Das Hilfswerk der evangelischen Kirchen hat einen Spendenzweck für den Krieg gegen die Ukraine eingerichtet >>>

Solidarität zeigen

Bereits am Wochenende fanden in ganz Deutschland friedliche Demonstrationen für ein Ende des Kriegs in der Ukraine statt - so beispielsweise auch in der Stuttgarter Innenstadt. Spontan hatten sich Grüne, CDU, SPD und FDP in Stuttgart zu einer gemeinsamen Kundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz entschieden.

Demonstrieren ist ein wichtiges Mittel, um sich für die Demokratie und den Frieden zu positionieren und sich mit den Menschen in der Ukraine zu solidarisieren. Wir werden euch über anstehende Veranstaltungen auf dem Laufenden halten. Auf der Seite #StandWithUkraine findet ihr zudem einen Überblick über weitere Termine >>>

Unterkunft anbieten

Über 360.000 Menschen sind derzeit auf der Flucht aus der Ukraine, Zahl steigend. Wer Übernachtungsplätze frei hat, kann sich zum Beispiel hier registrieren >>>