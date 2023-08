1 Rund eine Stunde lang musste die Polizei den Bereich in Heslach sperren. Foto: IMAGO//K. Schmitt

Ein 61 Jahre alter Mann will in der Böblinger Straße über die Gleise abbiegen. Sein Skoda kollidiert mit einem Zug der Linie U 9. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.









Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag in Stuttgart-Heslach mit einer Stadtbahn der Linie U9 zusammengestoßen. Der 61 Jahre alte Mann war gegen 15 Uhr mit seinem Skoda Octavia aus Richtung Nachtigallenweg kommend, in der Leonberger Straße und schließlich in der Böblinger Straße unterwegs.