Stuttgart: Herbstliches Wetter mit Sonne und Nebel

1 Sobald sich der Nebel der frühen Morgenstunden gesetzt hat, scheint am Nachmittag die Sonne über Stuttgart. Foto: Marcus Linek

Wie bereits in den vergangenen Wochen soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch in den kommenden Tagen zunächst neblig und im späteren Verlauf des Tages wärmer werden.











Für die kommenden Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst weiterhin morgens Nebel, wie Meteorologe Clemens Steiner bestätigt. Am Dienstag überquert eine Luftmassengrenze den Raum Stuttgart, daher ist mit mit starken Wolken und zeitweiligem Niederschlag zu rechnen. „Allerdings nicht viel“, meint Steiner. Auch erwartet der Meteorologe daher an diesem Tag nicht viel Nebel. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag bei etwa 18 Grad.