9 Einer der 12 Heißluftballons fliegt über dem Frühlingsfest. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Blick in den Himmel hat den ein oder anderen am Samstag womöglich überrascht. 12 Heißluftballons waren unterwegs. Was der Anlass der Aktion war.











Wer am Samstag in Stuttgart in den Himmel geblickt hat, der hat vielleicht den ein oder anderen Heißluftballon entdeckt. Insgesamt 12 Stück sind am Samstag vom Wasen in Bad Cannstatt aus Richtung Heilbronn unterwegs und liefern sich eine Wettfahrt – allerdings aufgrund des Windes eine Stunde später als geplant. Die Aufgabe der „Fuchsjagd“: Den Stuttgarter Hofbräu-Ballon einzuholen, der jedoch einen Vorsprung hatte.