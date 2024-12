1 Unbekannte schlagen einen 14-Jährigen in Stuttgart. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto). Foto: dpa/Soeren Stache

Unbekannte schlagen einen 14-Jährigen vor einem Supermarkt in Stuttgart-Hedelfingen. Wer hat etwas beobachtet?











Ein 14-Jähriger ist in Stuttgart-Hedelfingen von Unbekannten geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag vor einem Supermarkt in der Straße Otto-Hirsch-Brücken.