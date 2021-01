5 In Stuttgart-Hedelfingen ereignete sich ein Unfall. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Nach einer Unfallflucht in Stuttgart-Hedelfingen kommt ein Smart-Fahrer von der Straße ab – und rutscht mit seinem Wagen einen schneebedeckten Abhang hinab.

Stuttgart - Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Hedelfingen ist ein Mensch verletzt worden. Nach einer Unfallflucht am Mittwochnachmittag sei der Fahrer eines Smarts mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen – und in den Weinbergen einen Abhang hinabgerutscht, sagte ein Sprecher der Polizei. Rettungskräfte brachten den Beifahrer daraufhin in ein Krankenhaus.

Schaden beläuft sich auf 25 000 Euro

Nähere Angaben zum Unfall und zum Fahrer konnte der Polizeisprecher zunächst nicht machen. Der Fahrer sei womöglich wegen Glätte ins Rutschen geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Smart-Fahrer mit seinem Auto zuvor einen Zaun und ein parkendes Auto gestreift.

Danach habe er in einer Tankstelle eingekauft und seine Fahrt anschließend fortgesetzt – ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 25 000 Euro.

