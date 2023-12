5 In Stuttgart-Hedelfingen hat es am Sonntag eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Stuttgart ist die Feuerwehr am Sonntagmittag mit zahlreichen Einsatzkräften in die Hedelfinger Straße ausgerückt. Es gibt Verletzte.











Am Sonntagmittag ist die Stuttgarter Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften in die Hedelfinger Straße ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei gegen 11.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus eine Explosion in einer Wohnung gemeldet worden.