5 Am Dienstag ist ein Kleinlaster in Hedelfingen umgekippt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In Stuttgart-Hedelfingen ist am Dienstagnachmittag nach Polizeiangaben ein Kleinlaster aus bisher unbekannten Gründen umgekippt. Der Fahrer flüchtete in Richtung Hedelfingen, konnte mittlerweile aber von der Polizei ermittelt werden.











Link kopiert



Am Dienstagnachmittag hat ein 43-jähriger Kleinlaster-Fahrer nach Angaben der Polizei einen Verkehrsunfall in der Heumadener Straße in Hedelfingen verursacht.