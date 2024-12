1 Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Am Samstagabend sind Unbekannte in ein Gebäude in Stuttgart-Hedelfingen eingebrochen und haben mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.











Unbekannte sind am Samstagabend in ein Gebäude am Alosenweg in Stuttgart-Hedelfingen eingebrochen und haben Bargeld erbeutet.