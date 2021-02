Stuttgarts Altstadt wird zur Freiluftgalerie Ungewohnte Einblicke im Rotlichtviertel

Was in der Altstadt los ist? Bordellchef John Heer sagt’s mit zwei Worten: „Tote Hose“. Jetzt geht doch was. Das Rotlichtviertel lädt zum Entdecken ein. Die Freiluft-Schau „Fotos im Fenster“ von Lutz Schelhorn erlaubt spannende Einblicke.