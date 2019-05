4 Auf der Gerlinger Straße ereignete sich ein Unfall. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein junger Mann gerät mit einem Seat auf die Gegenfahrbahn – und kollidiert dort mit dem VW Golf eines 28-Jährigen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Unfall.

Stuttgart - Bei einem Unfall in Stuttgart-Hausen sind am Dienstagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geriet ein von Giebel in Richtung Hausen fahrender 24-Jähriger aus bislang unbekannter Ursache auf der Gerlinger Straße in einer Rechtskurve mit seinem Seat Mii auf die Gegenfahrbahn – und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 28-Jährigen.

Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Gerlinger Straße bis 23.30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0711 8990 4100 zu melden.