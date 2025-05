5 Der Renault landete nach dem Unfall in einem Garten. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Eine Autofahrerin verliert in Stuttgart-Hausen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, touchiert einen Baum und kracht in ein weiteres Auto – eine unheilvolle Kettenreaktion nimmt ihren Lauf.











Bei einem schweren Verkehrsunfall in Stuttgart-Hausen (Stuttgart-Weilimdorf), an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, sind am Freitagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Unfallverursacherin landete nach mehreren Kollisionen in einem Garten.