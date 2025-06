Stuttgart-Hausen: Jugendliche attackieren Mann und rauben ihn aus – Zeugen gesucht

Zwei Jugendliche im Alter von 17 sowie ein Jugendlicher im Alter von 16 Jahren stehen im Verdacht, einen 37-jährigen Spaziergänger am Freitagabend in Stuttgart-Hausen brutal attackiert und ausgeraubt zu haben. Polizeibeamte konnten das räuberische Trio im Rahmen einer Fahndung vorläufig festnehmen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der 37-Jährige gegen 22.10 Uhr am Bachspielplatz unterwegs und bemerkte dabei eine dunkel gekleidete Person, die maskiert auf einer Parkbank saß. Der Vermummte rannte plötzlich auf den Spaziergänger zu. Der 37-Jährige setzte zur Flucht an, doch der Angreifer holte ihn ein und schlug ihn zu Boden. Daraufhin kamen weitere Personen hinzu, die auch auf den 37-Jährigen einschlugen. Der Spaziergänger konnte sich befreien und flüchtete zu zwei Zeugen, die sich in der Nähe befanden. Dort bemerkte der Geschädigte, dass sein iPhone, seine Autoschlüssel und eine Brille der Marke Hugo Boss fehlten.

Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Tätern. Dabei fanden sie das iPhone sowie die Autoschlüssel in einem Bach in der Nähe des Tatortes, auch die drei Verdächtigen gingen den Beamten ins Netz. Sie nahmen sie vorläufig fest und übergaben sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatverdächtigen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.