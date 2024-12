Unbekannter geht Fahrgäste an – Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der mehrere Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof bedroht haben soll.

Am Dienstagmittag werden Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof von einem Unbekannten bedroht und angegriffen.











Am Dienstagmittag hat ein bislang unbekannter Täter zunächst Reisende am Hauptbahnhof Stuttgart bedroht. Später soll er in einer S-Bahn Fahrgäste angegriffen haben.