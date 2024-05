1 Die Polizei muss immer wieder am Stuttgarter Hauptbahnhof eingreifen – so auch am Montag. Foto: imago/Achim Zweygarth

Nach einem Streit spuckt ein 62-Jähriger am Montagnachmittag am Stuttgarter Hauptbahnhof einer 53-jährigen Frau in das Gesicht. Was dem Mann nun droht.











Ein 62 Jahre alter Mann hat einer 53-Jährigen am Montagnachmittag nach einem vorangegangenen Streit am Stuttgarter Hauptbahnhof in das Gesicht gespuckt.