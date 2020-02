1 Beamte der Bundes- und der Landespolizei nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 41-jähriger Mann weigert sich, einen am Stuttgarter Hauptbahnhof endenden ICE zu verlassen. Mit einem spitzen Stielkamm bedroht er eine Zugbegleiterin.

Stuttgart - Die Bundes- und Landespolizei haben am Montagabend einen 41-jährigen Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Laut Polizeibericht hatte sich der Mann aus dem Rems-Murr-Kreis geweigert, einen ICE-Zug mit Endhalt im Stuttgarter Hauptbahnhof zu verlassen und hielt sich weiter im Zugabteil auf. Als eine Zugbegleiterin den Mann zum Aussteigen aufforderte, bedrohte dieser die Frau mit einem spitz zulaufenden Stielkamm, stach mehrfach in ihre Richtung und verfolgte die Bahn-Angestellte durch den Bahnhof.

Beamte nahmen den aggressiven 41-Jährigen vorläufig fest und stellten den Stielkamm sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille, weshalb der Mann zur Ausnüchterung bis zum nächsten Tag in der Dienststelle bleib. Er muss muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung rechnen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8703 50 bei der Bundespolizei zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.