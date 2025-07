1 Ein 30-Jähriger steht unter Verdacht, am Bahnhof Stuttgart eine Körperverletzung begangen zu haben (Symbolfoto). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Montagabend kommt es am Bahnhof Stuttgart zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Reisenden und einem Zugbegleiter. Was war der Auslöser?











Am späten Montagabend ist es zu einem Angriff auf einen Zugbegleiter am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Ein 30-jähriger Reisender wollte nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei gegen 23.15 Uhr in den MEX 18 (Metropol-Express) am Bahnsteig 12 einsteigen.