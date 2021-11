5 Stadtbahn-Unfall in Stuttgart-Hallschlag Foto: Andreas Rosar/ Fotoagentur-Stuttg

Am Donnerstagabend stoßen in Hallschlag in Stuttgart ein Auto und eine Stadtbahn zusammen. Die Polizei ist vor Ort. Der Stadtbahnverkehr laufe bereits wieder.















Stuttgart - Am Donnerstagabend hat sich in Hallschlag in Stuttgart-Bad Cannstatt ein Unfall ereignet, bei dem offensichtlich ein Auto in eine Stadtbahn gekracht ist.

Der Unfall ereignete sich wohl an der Kreuzung zwischen Löwentorstraße und Am Wolfersberg. Nach Angaben der Polizei fahre die Stadtbahn der Linie U12 bereits wieder. Aussagen zum Gesundheitszustand der Beteiligten sowie zum Schaden konnte die Polizei noch nicht machen. Die Unfallaufnahme läuft noch.