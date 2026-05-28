Stuttgart: Grabkapelle auf dem Württemberg bietet Führung für Sehbehinderte an

1 In der Grabkapelle wird am 6. Juni (Samstag) eine Sonderführung für blinde und sehbehinderte Menschen angeboten (Archivfoto). Foto: SDMG/SDMG / Willinger

Die Grabkapelle auf in Stuttgart bietet am 6. Juni eine Führung für blinde und sehbehinderte Menschen an. Besucher sollen das Bauwerk über Klänge und Materialien erleben.











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In der Grabkapelle auf dem Württemberg wird am 6. Juni (Samstag) eine Sonderführung für blinde und sehbehinderte Menschen angeboten. Die Führung lade dazu ein, die Grabkapelle über Klänge, Materialien und Formen zu erleben. Auch Sehende könnten kommen, um die Grabkapelle aus einer anderen Perspektive zu entdecken, teilten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs am Donnerstag mit. Am 6. Juni ist Weltsehbehindertentag. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 07 11/ 33 71 49 oder an info@grabkapelle-wuerttemberg.de ist erforderlich. Der Rundgang beginnt um 10 Uhr.