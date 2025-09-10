Stuttgart/Göppingen: Tödliche Schüsse in Bar – Prozess um fatalen Irrtum startet

Im Prozess um tödliche Schüsse in einer Göppinger Bar steht ein junger Mann vor Gericht. Es ist der folgenschwerste Vorfall einer langen Gewaltserie zwischen zwei Gruppen.
Nach tödlichen Schüssen in einer Göppinger Bar hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen begonnen. Er soll den Anschlag auf die drei Männer im Rahmen einer anhaltenden Gewaltserie zwischen zwei verfeindeten Gruppen im Raum Stuttgart verübt, dabei aber das falsche Opfer erschossen haben. Ein Mann wurde durch die Schüsse im vergangenen Oktober getötet, seine beiden Begleiter in der Bar verletzt.