Stuttgart/Göppingen: Tödliche Schüsse in Bar – Prozess um fatalen Irrtum startet

Im Prozess um tödliche Schüsse in einer Göppinger Bar steht ein junger Mann vor Gericht. Es ist der folgenschwerste Vorfall einer langen Gewaltserie zwischen zwei Gruppen.

Nach tödlichen Schüssen in einer Göppinger Bar hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen begonnen. Er soll den Anschlag auf die drei Männer im Rahmen einer anhaltenden Gewaltserie zwischen zwei verfeindeten Gruppen im Raum Stuttgart verübt, dabei aber das falsche Opfer erschossen haben. Ein Mann wurde durch die Schüsse im vergangenen Oktober getötet, seine beiden Begleiter in der Bar verletzt.

Dem damals 17-Jährigen wird vor dem Stuttgarter Landgericht Mord und zweifacher versuchter Mord vorgeworfen. Erst Monate nach der Tat war der Syrer, der bereits seit mehreren Jahren in Deutschland lebt, als mutmaßlicher Schütze im Kreis Ludwigsburg festgenommen worden. Wird er verurteilt, wäre es auch juristisch die folgenschwerste Tat der Gewaltserie.

Prozess hinter verschlossenen Türen

Verhandelt wird vor der Jugendkammer und nicht öffentlich, weil der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat erst 17 Jahre alt war. Hintergrund der Tat ist nach Überzeugung der Ermittler die Fehde zweier Gruppen in der Region Stuttgart.

Der 17-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft der Gruppierung aus dem Raum Esslingen nahestehen. Er habe in der Bar Mitglieder der anderen Gruppierung aus dem Bereich Stuttgart-Zuffenhausen töten wollen. Anders als mutmaßlich geplant, waren die drei Männer laut Staatsanwaltschaft Zufallsopfer. Sie standen keiner der beiden Gruppierungen nahe.