Lockerung der Maskenpflicht im Unterricht Geht Stuttgart einen Sonderweg bei der Maskenpflicht?

Das Thema Maskenpflicht im Unterricht und die vom Land angekündigten Lockerungen polarisieren. Die Stadt Stuttgart will das Thema am Dienstag erörtern. Der Gesamtelternbeirat lehnt Lockerungen ab. An den Schulen ist das Echo uneinheitlich.