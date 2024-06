Stuttgart: Gewaltserie – Zwei weitere Anklagen nach Schüssen

1 Ein Mitarbeiter der Spurensicherung leuchtet im März 2023 den möglichen Tatort aus Foto: dpa/Kohls

Seit zwei Jahren wird bei einer Fehde von Banden im Raum Stuttgart geschossen und gedroht, auch eine Handgranate ist explodiert. Nun soll einer der frühesten Fälle vor Gericht verhandelt werden.











Link kopiert



Seit fast genau zwei Jahren hält die blutige Fehde zweier rivalisierender Gruppen die Polizei im Großraum Stuttgart in Atem - jetzt ist Anklage erhoben worden in einem der ersten größeren Fälle dieser Gewaltserie. Zwei 20 und 21 Jahre alte Männer mit deutschem Pass sollen nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft im März des vergangenen Jahres vor einer Gaststätte im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen auf einen Rivalen geschossen haben. Der 34-Jährige sei an den Beinen und am Rumpf lebensgefährlich verletzt worden und bleibe voraussichtlich querschnittsgelähmt, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.